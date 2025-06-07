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        Haberler Bilgi Spor TV8 CANLI İZLE KESİNTİSİZ || ABD Türkiye milli maçı TV8 canlı yayın izle şifresiz ekranı! TV8 frekans bilgileri ve uydu ayarları

        TV8 canlı izle ekranı ile milli maç takip et! ABD Türkiye maçı TV8 canlı izle ekranında

        TV8 canlı izle ekranı milli maç için araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanıyor. Bu kapsamda Bizim Çocuklar, hazırlık maçında bu akşam ABD ile karşı karşıya geliyor. ABD Türkiye maçı TV8'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler için milli maç canlı izle linki haberimizde yer alıyor. Öte yandan TV8 frekans ayarları hakkında detaylı bilgiye de bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte, ABD Türkiye milli maçı TV8 canlı izle linki ve frekans bilgileri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 14:44 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:44
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        • 1

          Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta bu akşam ABD’ye konuk olacak. Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak milli maç TV8 canlı izle ekranı ile takip edilecek. Heyecan dolu karşılaşmaya kısa süre kala milli maç canlı izle linki futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. TV8 frekans bilgileri, uydu ayarları ve 7 Haziran yayın akışı başta olmak üzere mücadeleye ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. İşte, ABD - Türkiye maçı TV8 canlı izle linki ve frekans bilgileri…

        • 2

          ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          ABD Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü yani bu akşam saat 22.40'ta başlayacak.

          Karşılaşmada Panama Futbol Federasyonu'ndan Fernando Moron düdük çalacak. Moron'un yardımcılıklarını Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Dominik Cumhuriyeti'nden Randy Encarnacion olacak.

        • 3

          ABD - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak mücadele, TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

        • 5

          7 HAZİRAN 2025 TV8 YAYIN AKIŞI

          07:45 Süper 1 Takım

          08:00 Oynat Bakalım

          10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          14:15 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          22:40 ABD - Türkiye / Canlı - Hazırlık Maçı

          00:45 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

          02:00 İşte Benim Stilim

          04:00 Gazete Magazin

        • 6

          TV8 FREKANS BİLGİLERİ VE UYDU AYARLARI

          UYDU

          Türksat 4A Uydusu

          Frekans: 12356 MHz

          Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

          Symbol Rate: 7100 Ksym/s

          Fec: 2/3

          UYDU

          Türksat 4A Uydusu

          Frekans: 12346 MHz

          Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

          Symbol Rate: 9600 Ksym/s

          Fec: 3/4

        • 7

          KABLO TV

          Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

          DIGITURK

          Kanal 28

          TELEDÜNYA

          HD: 29.KANAL

          SD: 907.KANAL

          D-SMART

          Kanal 28

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