Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta bu akşam ABD’ye konuk olacak. Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak milli maç TV8 canlı izle ekranı ile takip edilecek. Heyecan dolu karşılaşmaya kısa süre kala milli maç canlı izle linki futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. TV8 frekans bilgileri, uydu ayarları ve 7 Haziran yayın akışı başta olmak üzere mücadeleye ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. İşte, ABD - Türkiye maçı TV8 canlı izle linki ve frekans bilgileri…