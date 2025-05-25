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        Haberler Dünya Ortadoğu ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz | Dış Haberler

        ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz

        ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz - bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle birlikte barışa açılan kapıyı aralamış bulunuyoruz; yaptırımları kaldırarak Suriye halkının nihayet o kapıyı açmasına ve yenilenmiş bir refah ve güvenliğe giden yolu keşfetmesine olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 20:47 Güncelleme: 25.05.2025 - 20:47
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        ABD: Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz
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        ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, X sosyal medya platformu hesabından Suriye, Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa ile işbirliğine ilişkin paylaşım yaptı.

        Barrack, "Batı, bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız." ifadelerini kullanarak, "Batı müdahalesi döneminin" sona erdiğini; geleceğin bölgesel çözümlerin yanı sıra ortaklıklara ve saygıya dayalı bir diplomasiye ait olduğunu belirtti.

        "BATILI MÜDAHALECİLERİN DERS VERDİĞİ GÜNLER GERİDE KALDI"

        ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı konuşmaya işaret eden Barrack, Trump’ın, "Batılı müdahalecilerin Orta Doğu’ya uçarak nasıl yaşanacağı ve yönetileceği konusunda ders verdiği günler geride kaldı" sözlerini hatırlattı."

        Barrack, Suriye'deki trajedinin bölünmüşlükten kaynaklandığını belirterek, ülkenin yeniden doğuşunun ancak saygınlık, birlik ve Suriye halkına yatırım yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı. Bu sürecin ise hakikat, hesap verebilirlik ve bölge ülkeleriyle işbirliğiyle başlaması gerektiğini vurguladı.

        Sorunu ortadan kaldırmadan geçiştirmenin doğru olmadığı değerlendirmesinde bulunan Barrack, "Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz - bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle birlikte barışa açılan kapıyı aralamış bulunuyoruz; yaptırımları kaldırarak Suriye halkının nihayet o kapıyı açmasına ve yenilenmiş bir refah ve güvenliğe giden yolu keşfetmesine olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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