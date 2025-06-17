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        Haberler Dünya ABD'nin, bu hafta İran'la nükleer anlaşma ve ateşkes konusunda görüşme önerdiği iddiası | Dış Haberler

        ABD'nin, bu hafta İran'la nükleer anlaşma ve ateşkes konusunda görüşme önerdiği iddiası

        Axios'a konuşan kaynaklar, ABD'nin bu hafta İran ile görüşmeyi değerlendirdiğini öne sürdü. Bilgi sahibi 4 yetkili, iki ülke arasında planlanan olası görüşmenin temel amacının, nükleer anlaşma ve İran ile İsrail arasındaki çatışmaların sonlandırılması olduğunu ifade etti. CBS muhabiri, "Trump, Witkoff veya Vance'i İran'la görüşmeye gönderebileceğini söyledi, ancak bu geri döndüğünde ne olacağına bağlı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 08:35 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:02
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        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
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        ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında bu hafta içinde bir görüşme düzenlenmesi olasılığını İran ile değerlendirdiği iddia edildi.

        Axios'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi 4 yetkili, iki ülke arasında planlanan olası temasın temel hedefinin, nükleer anlaşma ve İran ile İsrail arasındaki çatışmaların sonlandırılmasını ele almak olduğunu ileri sürdü.

        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
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        İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, "Bu hafta İranlılarla bir görüşme yapılması değerlendiriliyor." ifadesini kullanarak, Witkoff ile Arakçi arasında yapılacak görüşme ihtimalini Axios'a doğruladı.

        Trump yönetiminin, görüşme önerisini dün İran tarafıyla paylaştığı ileri sürülen haberde, Trump'ın, İran'ın Fordow uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek için gereken sığınak delici bombaları Tahran'ı bir anlaşmaya zorlamak için önemli baskı unsuru olarak gördüğü de belirtildi.

        Diğer yandan CBS muhabiri, "Trump, Witkoff veya Vance'i İran'la görüşmeye gönderebileceğini söyledi, ancak bu geri döndüğünde ne olacağına bağlı" açıklamasında bulundu

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        İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

        İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı da 224 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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