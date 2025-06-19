ABD'li Senatör Sanders: "Netanyahu ABD Başkanı değil, ABD'nin dış politikasını belirlememeli"

İsrail'in 13 Haziran günü İran'a yönelik düzenlediği saldırılarla bölgede başlayan karşılık çatışmalar sürerken, ABD'nin İsrail'e destek verip vermeyeceği konusu belirsizliğini koruyor.

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İsrail'in saldırıları başlattığı günden bu yana ABD'nin İsrail-İran çatışmalarına müdahil olmaması gerektiğini vurgulayan ABD'li Senatör Bernie Sanders, "Netanyahu ABD Başkanı değildir. ABD'nin dış ve askeri politikasını o belirlememeli" ifadelerini kullandı.

Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İsrail halkı onun İran'la savaş başlatma kararını destekliyorsa bu onların işi ve onların savaşıdır. ABD'nin buna dahil olmaması gerekir" vurgusunda bulundu.

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ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK ASKERİ FAALİYETLERİNİ ENGELLEYEN YASA TASARISI

Sanders, geçtiğimiz günlerde ABD hükümetinin İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemi için federal fonların kullanılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı sunmuştu.

Sanders'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Senatoya sunulan "İran'a Karşı Savaşa Hayır Yasası" adlı yasa tasarısı, ABD'nin İran'a yönelik askeri faaliyetlerini engellemeyi amaçlıyor.

Tasarıda, ABD hükümetinin İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemi için federal fonların kullanılmasının yasaklanması amaçlanıyor.