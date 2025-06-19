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        Haberler Dünya Wall Street Journal yazdı: "Trump, İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladı" | Dış Haberler

        Wall Street Journal yazdı: "Trump, İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladı"

        İsrail'in İran'a saldırılarıyla bölgede başlayan gerilim sürerken, ABD'nin İsrail'e destek verip vermeyeceği konusu belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada İran'a saldırma konusunda son kararını vermediğini söyledi. Ancak Wall Street Journal, Trump'ın ABD'nin müdahalesine gizlice onay verdiğini iddia etti. Diğer yandan, New York Times'a konuşan İranlı bir yetkili, İran'ın müzakerelere başlamaya açık olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 08:14 Güncelleme: 19.06.2025 - 08:23
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        "Trump İran'a saldırı planını gizlice onayladı" iddiası
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        İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırıların ardından bölgede yaşanan karşılıklı çatışmalar sürüyor. Tel Aviv-Tahran hattında çatışmalar sürerken, İsrail'in en büyük destekçisi ABD'nin İsrail'e destek olup olmayacağı sorusunun yanıtı ise halen belirsiz.

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        "SON KARARI SON SANİYEDE VERMEYİ SEVİYORUM"

        ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı açıklamada, İran'a saldırma konusunda son kararını vermediğini söyledi ve "İnanıyorum ki İran nükleer silaha sahip olsaydı bunu kullanırdı." dedi.

        Trump, İran ile anlaşmak için hâlâ bir imkan olduğunu dile getirirken, müzakere için kapıyı kapatmadığını belirtti ve "Son kararı, son saniyede vermeyi seviyorum. İşler değişir. Özellikle de savaşla ilgili. Savaşlar kötüdür" ifadelerini kullandı.

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        "TRUMP ABD MÜDAHALESİNİ GİZLİCE ONAYLADI" İDDİASI

        Trump'ın açıklamalarının ardından Wall Street Journal'da çıkan haberde, Trump'ın ABD'nin müdahalesine gizlice onay verdiği iddia edildi.

        WSJ'nin görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı.

        Söz konusu kaynaklar, Trump'ın dün akşam yaptığı toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi.

        İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.

        NYT: İRAN ABD İLE MÜZAKERELERE AÇIK

        Diğer yandan, New York Times'a konuşan İran Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili de Tahran'ın ABD ile müzakerelere başlamaya istekli olduğunu söyledi.

        NYT'ye konuşan yetkili, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Trump ile İsrail ile ateşkesi görüşmek üzere bir araya geleceğini dile getirdi.

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