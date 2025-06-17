Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'a suikast tehditleri yönelten eski federal çalışan gözaltına alındı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'a suikast tehditleri yönelten eski federal çalışan gözaltına alındı

        ABD Sahil Güvenlik Teşkilatında ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nda (FEMA) görev alan eski bir teğmen, Başkan Donald Trump'a karşı suikast tehditleri içeren açıklamaları gerekçesiyle gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:42 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski federal çalışana Trump'a suikast şüphesiyle gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CBS News kanalının haberine göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 33 yıl Sahil Güvenlik Teşkilatında görev yapan ve bir süre FEMA'da eğitmen olan eski teğmen Peter Stinson'a yönelik soruşturma yürüttü.

        FBI'ın soruşturmaya ilişkin hazırladığı 19 sayfalık belgede, Stinson'ın 2020 ila 2025 yıllarında sosyal medya hesaplarında Trump'a yönelik bazı açıklamalarına yer verildi.

        Belgede, Stinson'ın, Trump'a karşı silah, bıçak ve zehir kullanılmasını savunduğu, onu "kendi öldürmeye gücü yetmese de kiralık katil tutmak için para toplamaya hazır olduğunu" belirttiği kaydedildi.

        Ayrıca, belgede, Trump'a karşı Temmuz 2024'teki suikast girişiminin ardından Stinson'ın, saldırganın "silah yeteneklerini eleştirdiği" belirtildi.

        REKLAM

        Federal soruşturmacılar, Stinson'ın belgede listelenen diğer sosyal medya paylaşımları da dahil Trump'a yönelttiği tehditler nedeniyle gözaltına alındığını kaydetti.

        Trump'a suikast girişimleri

        Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

        Ayrıca, Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

        Şüpheli Ryan Wesley Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Habertürk Anasayfa