ABD Başkanı Trump: İran hava sahasında tam kontrol bizde

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundan yeni bir açıklamada bulundu.

Trump "İran semalarında tam kontrol bizde." derken, İran'ın sahip olduğu savunma sistemlerinin ABD'nin sahip olduğu sistemlerle karşılaştırılamayacağını belirtti.

Trump ayrıca yalnızca "Koşulsuz teslim" yazdığı bir paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, bu açıklamaları yaparken, Fox News, ABD'nin Orta Doğu'ya daha fazla savaş uçağı sevk ettiğini aktardı.

ABD Başkanı bir diğer açıklamasında ise "Sabrımız tükeniyor. İran dini lideri Ali Hamaney'in nerede saklandığını biliyoruz." diye konuştu.

Trump, "şimdilik" İran dini liderine suikast düzenlemeyeceklerini işaret etti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasına dair değerlendirmede bulundu.

Trump'ın 10 senedir İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda tutarlı davrandığını ifade eden Vance, bu amaca ulaşmak için İran ile müzakereleri sürdürdüğünü dile getirdi.

Vance, uranyum zenginleştirme ile sivil nükleer programa sahip olmanın farklı şeyler olduğunu belirtirken İran'ın zenginleştirme olmadan nükleer tesise sahip olabileceğini ifade etti.

Donald Trump, "Önümüzdeki iki gün içinde öğreneceksiniz. Kimse şimdiye kadar yavaşlamadı" diyerek, Tahran'dan tahliyeler konusunda "insanların güvende olmasını" istediğini belirtti.

Kanada'dan ayrılırken İran ile "ateşkes aradığını söylemediğini" kaydeden Trump, İran'ın nükleer silah planlarından tamamen vazgeçmesini isteyerek "gerçek bir son" talep ettiğini aktardı.

Trump, İran ile nükleer anlaşma konusunda "gerçek bir son istediğini" belirterek, Beyaz Saray Durum Odası'ndan Orta Doğu'daki gelişmeleri takip edeceğini ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın sivil kullanımı aşan bir uranyum zenginleştirmeye ihtiyaç duyduğunu anlamadığını belirtirken " (Başkan Trump) İran'ın nükleer programını sona erdirmek için daha ileri bir adım atılması gerektiğine karar verebilir." diye konuştu.

Başkan Trump, ayrıca Kuzey Kore ya da Rusya'nın İran'a yardım ettiğine dair bir işaret olup olmadığı sorulduğunda ise "Böyle bir şey görmedim." ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmeye "çok yakın" olduğunu vurguladı.

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Hava sahası kapalıyken ABD'lilerin bölgeden ayrılmasına dair çalışıldığını aktaran Trump, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

Trump, ABD tarafından Hazine Bakanı Scott Bessent ve diğer birkaç kişinin G7 liderleriyle görüşmek için geride kaldığını vurgulayarak, G7 bildirisini henüz görmediğini ancak "bazı şeyleri söylemeleri için onlara yetki verdiğini" dile getirdi.

Witkoff ya da Vance İran'la görüşmeye gidebilir

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ya da Başkan Yardımcısı JD Vance'ı, İran'la görüşmeye gönderme konusunda ise "Olabilir" yanıtını veren Trump, "(Ancak bu) Geri döndüğümde ne olacağına bağlı." sözlerini sarf etti.

İran'ın "ABD ordusuna dokunmaması gerektiğini bildiği" değerlendirmesinde bulunan Trump, vatandaşlarına zarar gelmesi durumunda ABD'nin buna "sert" karşılık vereceğini söyledi.