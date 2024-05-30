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        Haberler Bilgi Yaşam 8 Temmuz hangi burç? 8 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        8 Temmuz hangi burç? 8 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        Burçların bireylerin yaşamları üzerindeki dolaylı ya da dolaysız etkileri kimileri tarafından yadsınamaz bir gerçek olarak kabul edilir. Bu bilgiden hareketle 8 Temmuz tarihinde doğanlar iyiliğin, güvenin ve pozitif enerjinin timsali gibidir. Peki, 8 Temmuz hangi burç? İşte 8 Temmuz burcu yorumu ve özellikleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 16:12 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:12
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          Astrolojiye biraz ilgisi olanlar bilirler ki gökyüzündeki her bir hareket yeryüzündeki bizler üzerinde belli etkilere neden olabilmektedir. Bir kılavuz olarak kabul edebileceğimiz astroloji 8 Temmuz doğumlular için hareketli ve öncü bir burç olduğunu söyler. Su elementi ile 8 Temmuz doğumlular hassas ve duyarlı yapıdaki kişileri işaret eder. Biz de bu yazımızda 8 Temmuz günü doğanların hangi burç olduğunu, bu burcun yükselen özelliklerini ve yorumunu ve 8 Temmuz burcu için genel bir astrolojik tablo sunacağız. Hazırsanız başlayalım…

          8 Temmuz Hangi Burç?

          8 Temmuz burcu ne sorusuna yanıt şefkat ve merhamet ile ilintili yengeç burcudur. Yengeç burcu burçlar kuşağı olarak bilinen Zodyak’ın dördüncü burcudur. Su elementinin etkisinde ve Ay’ın yönetimindedir. Yengeç burcu bireyleri ev ve aile ile ilintilidir. Himayeci bir yapıya sahip olan yengeç bireyleri sevdiklerini koruma konusunda oldukça gözü kara olabilmektedir. Diğer yandan bu gün doğanların merak ettiği bir konu da 8 Temmuz yükseleni nedir sorusudur. Bu sorunun yanıtını bulabilmek için bireyin doğum saati ve doğum yeri bilgilerini bilmemiz gerekir.

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          8 Temmuz Burcu Özelikleri

          Sezgileri en güçlü su grubu burcu olan yengeç bireyleri için “ben hissediyorum” sözü temel ve doğal bir reflekstir. Onlar çoğu kararlarını duygularıyla alırlar ve nadiren pişman olurlar. Duyarlı, sempatik ve narin bireyler olan yengeç burçlarını köşeye sıkıştırmaya kalkmayın yoksa tıpkı bir yengeç gibi davranır. Elbette burçlar kadın ve erkek bireylerde farklı yansımalara neden olabilmektedir. Aşağıda 8 Temmuz burcu erkeği özelliklerini bulacaksınız.

          • Yengeç erkekleri her şeyden önce sevdiklerini sahiplenir; romantik jestler ve sürprizler yengeç erkeği için önemlidir.
          • Bazı durumlarda yengeç erkeği tıpkı boğa erkeği gibi maddi güvence ister ve yatırımların ve birikimlerini dengeler. Tutumlu davranır, deyim yerindeyse har vurup harman savurmaz.
          • Yengeç erkeği duygusal derinliğe önem verir. Sevdiğine duygularını dürüst ve şeffaf bir şekilde söyler.
          • İç dünyası karmaşık olabilen yengeç erkeği bazen melankolik de olabilmektedir. Böyle durumlarda onları kendi haline bırakın.
          • Yengeç erkeği iş dünyası için güvenilir iş ortaklarıdır. Yönetici pozisyonları adeta onlar için biçilmiş kaftandır.
          • Yengeç erkeği kendini başarısız hissettiğinde oradan hemen uzaklaşmak ister.
          • Hafızaları fil kadar güçlü olan yengeç erkeği köklerine sımsıkı bağlıdır.
          • Aile yengeç erkeği için her şeydir. Evinde dikkatli ve temizdir.
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          Şimdi 8 Temmuz burcu kadını özelliklerine değinelim:

          • Bir yengeç kadını merhamet ve anaçlık duygularıyla öne çıkar.
          • Yengeç kadını sevdiklerine bağlılıklarıyla öne çıkar ve karşı taraftan da aynı davranışı bekler.
          • Yengeç kadını zengin bir duygusal dünyaya sahiptir. O hayal kurmaktan asla geri durmaz.
          • Arkadaşlarını ve sevdiği kişilere karşı yengeç kadını tıpkı ailesiymiş gibi davranır, korur ve kollar.
          • Yengeç kadını aile üyeleriyle derin bağlar kurmayı sever.
          • Yengeç kadınının güvenini kazanmak biraz zaman alır, bunun yanında güvendiklerinde tüm samimiyetiyle kendini açar.
          • Yengeç kadını sanatsal yönü yüksek olan bireylerdir. İyi bir müzik ya da moda zevki olabilir.

          8 Temmuz Burcu Yorumu

          8 Temmuz günü doğanlar için Zodyak yengeç burcunda hareketlenir. Yengeç burcunun öncü yapısı bu gün doğanları enerjik ve capcanlı bireyler haline getirir. İş yaşamında 8 Temmuz doğumlular başarıyı elde etmek için çalışmaktan geri durmazlar. Olumsuz yanları ise eleştiriye kapalı olmalarıdır. Bu özelliğini değiştirmeyi ya da esnetmeyi öğrenmeliler. Aşk hayatları ise romantizm ve güven üzerine kuruludur.

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          8 Temmuz'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

          8 Temmuz tarihinde doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları:

          • Atalay Demirci
          • Zeynep Bastık
          • Kudret Sabancı

          8 Temmuz'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

          8 Temmuz tarihinde doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları ise şöyledir:

          • Ferdinand von Zeppelin
          • Ernst Bloch
          • Edgar Morin
          • Virgil van Dijk
          • Christian Abbiati
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