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        Bursa'daki 600 yıllık tarihi hamamda defineci talanı!

        Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki 600 yıllık olduğu belirtilen hamam defineciler tarafından tahrip edildi. Harabeye dönen hamama gelen definecilerin duvarları delerek hazine aradığı iddia edildi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 14:35
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          Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'nde bulunan tarihi hamam harabeye döndü. 

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          İHA'nın haberine göre, 600 yıl önce Yıldırım Beyazıt Camii inşaatı ve mermer ocağında çalışan işçiler için yaptırıldığı belirtilen hamam, defineciler tarafından talan edildi.

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          Altın bulma hırsıyla tarihi hamamda kazmadıkları yer bırakmayan defineciler hamamın çevresine birçok çukur açarken, duvarlarını delip sıcak su künklerinde altın aradı.

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          Tarihi mekândaki tahribata dikkat çeken Gündüz Yalçıner aldı vatandaş, "Bu hamamın, 600 senelik bir mazisi var. Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı caminin mermerlerini üreten ocakta çalışan işçiler, yıkansın diye inşa edilmiş. İşçiler abdestli olsun temiz çalışsınlar istenmiş. Şu anki durumu perişan durumda. Defineciler yıkarak hiçbir şey bırakmamışlar. İçerisinde sıcak su künkleri görünüyor. Odunların yanma odası hala görülebiliyor. Bunların dışında pek bir şey bırakmadılar. Burası restore edilebilir. Zaten turistik bir yer. Az yukarıda Erikli Yayla var, orayı ziyaret edebilirler. Hamamı ziyaret edebilirler" dedi.

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