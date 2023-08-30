30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı için geri sayım sona erdi. 30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle pek çok çalışan izinli olacak. Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi oldu? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşımaların ücret tarifesi hakkında merak edilen güncel bilgiler...