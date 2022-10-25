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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! Anlamlı, resimli, özel 2 - 3 - 4 - 5 - 6 kıtalık 29 Ekim şiirleri

En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için geri sayım başladı. Bu özel ve anlamlı günde okunacak 2 - 3 - 4 - 5 - 6 kıtalık şiirleri haberimizde derledik. Başta öğrenciler olmak üzere çoğu kişinin ilgisini çeken bu şiirlere haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel şiirler...

Giriş: 25.10.2022 - 18:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kutlama ve hazırlıklara kısa süre kala araştırılıyor. Ülkenin çeşitli yerlerinde coşku içinde kutlanacak olan bayram için en güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini haberimizde paylaştık. İşte kolay ezberlenecek, kısa veya uzun 2, 3, 4 kıtalık şiirler...

  • CUMHURİYET BAYRAMI VAR!

    Albayrağın gölgesinde,
    Şen Türküler gür sesinde.
    Kahramanlar ülkesinde,
    Cumhuriyet bayramı var!

    Bak sevinçten coşanlara,
    Akın akın koşanlara.
    Sen de katıl, koş onlara,
    Cumhuriyet bayramı var!

    Yüreğine şunu kazdır:
    29 Ekim yazdır.
    Ne yapılsa gene azdır,
    Cumhuriyet bayramı var!

  • CUMHURİYET

    Gönül verdik,
    Sana erdik,
    Ey hürriyet,
    Cumhuriyet.

    Herkes sever,
    Seni över.
    Ey hürriyet,
    Cumhuriyet.

    Canımızsın,
    Şanımızsın,
    Ey hürriyet,
    Cumhuriyet. 

  • CUMHURİYET’E

    Bağımsızlık, hürriyet,
    Sendedir Cumhuriyet.
    Kutluyoruz tüm millet,
    Varol sen Cumhuriyet.

    Seninle mutlu vatan
    Uğrunda dökeriz kan,
    Armağansın Ata’dan,
    Varol sen Cumhuriyet.

    Ulusumu yücelttin,
    Uygarlığa yönelttin,
    Yurdumu cennet ettin,
    Varol sen Cumhuriyet.

    Albayrağıma sarıl,
    Aydınlat ışıl ışıl,
    Kutlasın binlerce yıl,
    Varol sen Cumhuriyet.

  • 29 EKİM

    Cumhuriyet Bayramı
    Geldi bize ne mutlu!
    Bayraklarla donattık,
    Güzel okulumuzu.

    Sokaklarda, evlerde,
    Al bayrak dalgalanır.
    Onun o al rengini,
    Bütün bir dünya tanır.

    Yirmi dokuz ekimi
    Karşılarız neşeyle,
    Çünkü bu günde erdik
    Büyük Cumhuriyete.

    Yürüyün arkadaşlar,
    Hep ileri koşalım.
    Bugün bayramımız var.
    Gelin bayramlaşalım.

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