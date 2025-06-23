İstanbul barajlarındaki doluluk oranı düşüyor: 23 Haziran 2025 barajlarda son durum nedir?
Yaz mevsiminin başlamasıyla artan hava sıcaklıkları, baraj doluluk oranlarını olumsuz etkilemeye başladı. Nisan ayında yüzde 80'in üzerine çıkan doluluk oranı Haziran ayında yüzde 70'in altına düştü. Geçen sene Haziran ayında baraj doluluk oranı yüzde 73,15 olarak ölçülmüştü. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, 23 Haziran İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı...
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), güncel baraj dolululuk oranlarını açıkladı. Edinilen bilgiye göre; İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine ulaştı. Yüzde 70'in altına düşen barajlar en son 2023 yılında yüzde 45,60'ı görmüştü. Kentin 21 Haziran'daki günlük su tüketimi 3 milyon 490 bin metreküp olarak hesaplanırken; bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 324,23 kilogram oldu. İşte, İSKİ verilerine göre 23 Haziran 2025 İstanbul barajlarında son durum...
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23 HAZİRAN 2025 İSTANBUL BARAJLARINDAKİ GENEL DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İSKİ verilerine göre; 23 Haziran 2025 tarihinde İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 69.01 olarak ölçüldü.
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İSKİ VERİLERİNE GÖRE 23 HAZİRAN 2025 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli — yüzde 76,92
Darlık — yüzde 73,72
Elmalı — yüzde 83,83
Terkos — yüzde 71,38
Alibey — yüzde 52,32
Büyükçekmece — yüzde 63,05
Sazlıdere — yüzde 52,76
Istrancalar — yüzde 24,77
Kazandere — yüzde 69,07
Pabuçdere — yüzde 69,91
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SON 10 YILDAKİ HAZİRAN DOLULUK ORANI
İSKİ istatistiklerine göre, 21 Haziran'da baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 88,45, 2016'da yüzde 73,95, 2017'de yüzde 79,35, 2018'de yüzde 81,76, 2019'da yüzde 81,73, 2020'de yüzde 64,90, 2021'de yüzde 74,98, 2022'de yüzde 76,04, 2023'te yüzde 45,60, 2024'te yüzde 73,15 ve 2025'te yüzde 69,84 olarak kaydedildi.
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