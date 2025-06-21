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        Haberler Bilgi Gündem 21 Haziran ne günü, bugün ne günü? Yaz gündönümü nedir, en uzun gündüz ne zaman?

        21 Haziran ne günü? Yaz gündönümü nedir, en uzun gündüz ne zaman?

        21 Haziran'ın gelişiyle birlikte, yaz gündönümüne ilişkin araştırmalar sıklık kazandı. Yaz gündönümü, kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Peki, "21 Haziran ne günü? Yaz gündönümü nedir, en uzun gündüz ne zaman?" İşte 21 Haziran yaz gündönümüne ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 00:08 Güncelleme: 21.06.2025 - 00:08
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        • 1

          Bugün ne günü, sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 21 Haziran dünya tarihinde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. 21 Haziran kuzey yarımkürede bazı ülkelerde yazın, güney yarımkürede ise kışın başlangıcı olarak kabul edilir. Peki, " 21 Haziran ne günü, bugün ne günü? Yaz gündönümü nedir, en uzun gündüz ne zaman?" İşte detaylar...

        • 2

          21 HAZİRAN NE GÜNÜ?

          Yaz Gündönümü (Kuzey yarımkürede)

          Kış gündönümü (Güney yarımkürede)

          Dünya Müzik Günü

        • 3

          EN UZUN GÜNDÜZ NE ZAMAN?

          Güneş ışınlarının, kuzey yarım kürede Yengeç Dönencesi'ne 90 derece açı ile gelmesi sebebiyle 21 Haziran'da en uzun gündüz ve en kısa gece yaşanacak.

        • 4

          YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

          Yaz gündönümü, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği an. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar.

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