2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
24 Mart'ta başlayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 18 Nisan tarihinde sona erdi. Belirtilen tarih aralığında tercihlerini tamamlayan adaylar, tercih yerleştirme sonuçları için, Milli Savunma Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 MSÜ tercih sonuç tarihi...
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MSÜ tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. MSÜ tercih sonuçları 'PERTEM' üzerinden adayların erişimine sunulacak. Peki, "2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
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MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı, ancak geçmiş yılların takvimleri ve mevcut kaynaklar, sonuçların yakın bir tarihte ilan edilebileceğine işaret ediyor.
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MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri değerlendirme işlemleri 18 Nisan’dan itibaren başladı. Bakanlık tarafından sonuçlara ilişkin herhangi bir takvim ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl tercihler 3-10 Mayıs tarihleri arasında alınırken sonuçlar 11 Haziran tarihinde duyurulmuştu. MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının 2. haftası itibarıyla erişime açılması bekleniyor.
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KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI
MSÜ tercih sonuçları açıklandığı zaman personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar PERTEM üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.
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SONUÇLAR PERTEM ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK
MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfası olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.
Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek.