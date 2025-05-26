2025 Kurban fiyatları: Bu sene büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları kaç TL'den başlıyor?
2025 Kurban Bayramı'nın 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olmasıyla birlikte, kurbanlık telaşı ülke genelinde kendini hissettirmeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanında kurulan hayvan pazarlarında küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar alıcılarıyla buluşurken, fiyatlar da yavaş yavaş netleşiyor. Vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlık arayışına girerken, bölgelere göre değişen fiyatlar da merak konusu oldu. İşte, şehir şehir 2025 yılı güncel kurbanlık fiyatları...
- 1
2025 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye genelinde kurbanlık satışları hareketlenmeye başladı. 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek bayram öncesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatları da yavaş yavaş şekilleniyor. Ülkenin dört bir yanında kurulan kurban pazarlarında, besiciler ile vatandaşlar arasında pazarlıklar başladı. Bölgelere göre değişkenlik gösteren kurbanlık fiyatları, alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte il il 2025 yılı güncel kurbanlık fiyatları...
- 2
İSTANBUL
Kurban bayramına sayılı günler kala, Anadolu'nun birçok ilinden kurbanlık hayvanlar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Fiyatların 250 bin liradan başladığını ve 400 bin liraya kadar çıktığı öğrenildi.
- 3
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'daki pazarda küçükbaş hayvanlar 13-18 bin liradan alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 130 bin liradan başlıyor.
-
- 4
KARABÜK
Karabük'ün Eflani ilçesinde kurbanlıklar pazara inmeye başladı. Besicilik yapan Suat Aslan, kurbanlıklarının yüzde 80'ni sattıklarını söyleyerek, "Bizler kurbana kadar gerekirse hayvanlara bakıyoruz. Kurban almak için gelen herkese yardımcı oluyoruz. Fiyatlar da bu yıl uygun. 75 bin liradan başlıyor." dedi.
- 5
ADANA
Adana'da kurbanlık kilogram fiyatları ile kesim ücretleri belirlendi.
Adana Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyat Belirleme Komisyonu, Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur'un başkanlığında toplandı. Hayvan üreticileri, kasap ve belediye temsilcilerinin de yer aldığı fiyat belirleme komisyonu, gerçekleştirilen toplantının ardından küçükbaşta koyun, keçi ve tekenin kilogram fiyatını 300 TL, büyükbaşta tosunun 310 TL, düvenin ise 280 TL olarak belirledi.
Kesim fiyatı ise küçük baş için bin 500 TL, büyük baş için ise 4 parçaya bölünmek şartıyla 8 bin TL olarak tespit edildi. Kıyma çekiminin kilogram fiyatı ise 20 TL oldu.
- 6
İZMİR
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İzmir'de kurulan hayvan pazarlarında hareketlilik başlarken Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen küçük ve büyükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor. Buca ilçesinde bulunan Kaynaklar kurban pazarında da kurbanlıklar satışa sunuldu. Pazarda, küçükbaş hayvanlar 18 bin TL'den başlayıp 23 bin TL'ye satılırken, büyükbaş hayvanın fiyatı ise cinsine ve ağırlığına göre 120 bin ile 300 bin TL arasında değiştiği öğrenildi. Satıcılar, bu yıl çadırlarının yüzde 50 dolu olduğunu ifade ederken satışların ay sonuna kadar hareketlenmesi bekleniyor.
-
- 7
ERZURUM
Kurban Bayramı'na sayılı günlere kala hem pazarlarda hem de satıcılarda bir bekleyiş var. Erzurumlu besiciler önceki yıla göre fiyatların yaklaşık yüzde 20-30 civarında artış olduğunu ifade ettiler. Erzurum'da bir ton gelen kurbanlıklar ortalama 300-350 bin liradan satışa sunuluyor. Büyükbaş kurbanlıkların ortalama canlı kilogram fiyatı 250 bin liradan başlarken küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilosu da 250-270 bin liraya kadar çıkıyor.
- 8
KOCAELİ
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında, büyükbaş hayvanlar 130 bin TL'den 220 bin TL'ye, küçükbaş hayvanlar ise 23 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar alıcı buluyor.
- 9
ANTALYA
Antalya'da, Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen büyükbaş ve küçükbaşlar pazardaki yerini aldı. Küçükbaşların fiyatları 12 bin liradan başlayıp 35 bin liraya, büyükbaşlarınki ise 140 bin liradan başlayıp, kilosuna göre 300 bin liraya kadar çıkıyor.
-
- 10
ANKARA
Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde kurulan Bağlum Kurban Pazarı'nda da yoğunluk yaşandı. Önceden kurbanlık hayvanlarını almak için gelen vatandaşlarla satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Pazarda, küçükbaşlar 15 bin ile 35 bin TL, büyükbaşlar ise 130 bin ile 400 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Pazardaki en pahalı kurbanlık ise 345 bin TL fiyatı ile 1 ton 200 kilogramlık simental cinsi 'Paşa' isimli boğa oldu.
- 11
AFYONKARAHİSAR
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Afyonkarahisar genelinde kurbanlık hayvan satışlarında hareketlilik başladı. İl genelinde büyükbaş hayvan ortalama satış fiyatları ise 70 bin TL'den başlıyor.
Çayırbağ Hayvan Pazarı'nın yanı sıra Afyonkarahisar'ın diğer hayvan satış noktalarında da yoğunluk yaşanıyor.
Kurbanlık satıcısı Mehmet Şahin, kurbanlık satışının başladığını ifade etti. Şahin, "Kurbanlıklarımız şu an 70 bin ile 150 bin TL arasında satılıyor. Afyonkarahisar Çayırbağ hayvan pazarında her türlü kurbanlık bulunuyor" dedi.
- 12
BURSA
Türkiye’de tarım ve hayvancılık alanında önde gelen yerlerin başında olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kurban fiyatları belli olmaya başladı. Bu yıl kurbanlık fiyatlarının ortalama hisse başı 25 bin lira ve 45 bin lira arasında değiştiği ifade ediliyor.
-
- 13
KAYSERİ
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının hisse olarak 25 bin ila 30 bin TL arasında olduğunu bildirdi.
KTB'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık tavsiye fiyatlarını açıklayan Bağlamış, şunları kaydetti:
"2025 yılı erkek büyükbaş canlı kilogram fiyatı 300 TL, damızlık vasfını yitirmiş dişi büyükbaş canlı kilogram fiyatı 275 TL, erkek küçükbaş canlı kilogram fiyatı 300 TL, damızlık vasfını yitirmiş küçükbaş canlı kilogram fiyatı 250 TL, büyükbaş hisse olarak 25 bin ila 30 bin TL arasında. Küçükbaş adet olarak kurbanlık 17 bin TL ila 25 bin TL arasında tavsiye fiyatları oluşmuştur."