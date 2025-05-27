Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Haziran temettü takvimi: Bu ay hangi şirketler temettü ödemesi yapacak, temettü ödeme takvimi Maçkolik, Ülker, Turkcell, Bim

        2025 Haziran temettü takvimi: Bu ay hangi şirketler temettü ödemesi yapacak?

        Haziran ayı temettü takvimi, borsa yatırımcılarının odağına girdi. Haziran ayında Maçkolik, BİM, Turkcell gibi bilinen birçok firmanın temettü dağıtacağı açıklandı. Peki, 2025 Haziran ayında hangi firma, kaç TL temettü dağıtacak? İşte, Haziran temettü takvimi ile ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Borsa yatırımcıları tarafından dikkatle takip edilen temettü takvimi işliyor. Haziran ayına günler kala 2024 yılı kârından hissedarlarına temettü dağıtacağını açıklayan şirketler, hem ödeme takvimini hem de tutarı kamuoyu ile paylaştı. Haziran ayı temettü ödemeleri 2 Haziran itibarıyla başlayacak ve 30 Haziran itibarıyla sona erecek. İşte, 2025 Haziran temettü takvimi...

        • 2

          2025 HAZİRAN TEMETTÜ TAKVİMİ

          Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.

          Bist kodu: MACKO

          Temettü tutarı: 0,4675 TL

          Tarihi: 02.06.2025

          Şirket adı: Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.

          Bist kodu: AYES

          Temettü tutarı: 0,0500 TL

          Tarihi: 02.06.2025

          Şirket adı: Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: MERCN

          Temettü tutarı: 0,0446 TL

          Tarihi: 02.06.2025

        • 3

          Şirket adı: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          Bist kodu: TRGYO

          Temettü tutarı: 3,5000 TL

          Tarihi: 02.06.2025

          Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

          Bist kodu: ENKAI

          Temettü tutarı: 0,2692 TL

          Tarihi: 11.06.2025

          Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

          Bist kodu: LIDER

          Temettü tutarı: 0,1212 TL

          Tarihi: 12.06.2025

        • 4

          Şirket adı: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

          Bist kodu: EKGYO

          Temettü tutarı: 0,4000 TL

          Tarihi: 16.06.2025

          Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.

          Bist kodu: THYAO

          Temettü tutarı: 2,9257 TL

          Tarihi: 16.06.2025

          Şirket adı: Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.

          Bist kodu: MERIT

          Temettü tutarı: 0,1190 TL

          Tarihi: 16.06.2025

        • 5

          Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

          Bist kodu: BIMAS

          Temettü tutarı: 3,3597 TL

          Tarihi: 18.06.2025

          Şirket adı: Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

          Bist kodu: BUCIM

          Temettü tutarı: 0,0567 TL

          Tarihi: 18.06.2025

          Şirket adı: Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

          Bist kodu: SMRVA

          Temettü tutarı: 0,2665 TL

          Tarihi: 18.06.2025

        • 6

          Şirket adı: Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

          Bist kodu: ULKER

          Temettü tutarı: 6,8594 TL

          Tarihi: 19.06.2025

          Şirket adı: Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş.

          Bist kodu: ATATP

          Temettü tutarı: 0,5943 TL

          Tarihi: 20.06.2025

          Şirket adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD

          Bist kodu: TCELL

          Temettü tutarı: 1,5455 TL

          Tarihi: 20.06.2025

        • 7

          Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

          Bist kodu: AYEN

          Temettü tutarı: 0,2119 TL

          Tarihi: 23.06.2025

          Şirket adı: Ulusal Faktoring A.Ş.

          Bist kodu: ULUFA

          Temettü tutarı: 1,0003 TL

          Tarihi: 23.06.2025

          Şirket adı: Kuzey Boru A.Ş.

          Bist kodu: KBORU

          Temettü tutarı: 1,0956 TL

          Tarihi: 24.06.2025

        • 8

          Şirket adı: Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: ATAKP

          Temettü tutarı: 0,4675 TL

          Tarihi: 25.06.2025

          Şirket adı: Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: TABGD

          Temettü tutarı: 2,9750 TL

          Tarihi: 25.06.2025

          Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          Bist kodu: PAGYO

          Temettü tutarı: 0,8000 TL

          Tarihi: 25.06.2025

        • 9

          Şirket adı: Turcas Petrol A.Ş.

          Bist kodu: TRCAS

          Temettü tutarı: 0,6651 TL

          Tarihi: 30.06.2025

          Şirket adı: Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.

          Bist kodu: ISKPL

          Temettü tutarı: 0,0100 TL

          Tarihi: 30.06.2025

          Şirket adı: Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: LOGO

          Temettü tutarı: 4,4737 TL

          Tarihi: 30.06.2025

          Şirket adı: Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          Bist kodu: HLGYO

          Temettü tutarı: 0,0043 TL

          Tarihi: 30.06.2025

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Popüler oyun can aldı
        Popüler oyun can aldı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        Habertürk Anasayfa