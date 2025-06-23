ALFA ROMEO 2025 HAZİRAN KAMPANYASI

Alfa Romeo, haziran ayında farklı finansman seçenekleri sunuyor;

Tonale’nin hibrit ve dizel motor seçenekleri ve tüm donanım seviyelerinde, 200 bin TL’yi aşan takas desteği, Tonale TI, Speciale Dizel, Speciale Hybrid ve Veloce Hybrid versiyonlarında 500 bin TL, 12 ay vade ile yüzde 1,99 faizli kredi olanağı bulunuyor.

Junior model içinse 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi olanağını var. Ay sonuna dek, Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale modelinde 60 Bin TL’lik Elettrica Speciale’de ise 30 Bin TL’lik takas desteği bulunuyor.

Tüm Junior modellerinde ayrıca 200 bin TL, 12 ay vade ile yüzde 1,99 faizli kredi sunuluyor.