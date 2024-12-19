2024'ün en çok aranan oyuncuları belli oldu
2024'te Google Arama Trendleri'nde en çok aranan oyuncu isimler belli oldu
Giriş: 19.12.2024 - 15:10 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:16
- 1
Google Arama Trendleri, 2024'te arama butonuna en çok adı yazılan oyuncuların kimler olduğunu açıkladı.
1) Hazar Ergüçlü
- 2
2) Gamze Özçelik
- 3
3) Kadir İnanır
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- 4
4) Erdal Beşikçioğlu
- 5
5) Demet Evgar
- 6
6) Yılmaz Erdoğan
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- 7
7) Uraz Kaygılaroğlu
- 8
8) Settar Tanrıöğen
- 9
9) Ali Burak Ceylan
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- 10
10) Serkan Keskin
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