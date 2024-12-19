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        2024'ün en çok aranan oyuncuları belli oldu

        2024'te Google Arama Trendleri'nde en çok aranan oyuncu isimler belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 15:10 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:16
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        • 1

          Google Arama Trendleri, 2024'te arama butonuna en çok adı yazılan oyuncuların kimler olduğunu açıkladı.

          1) Hazar Ergüçlü

        • 2

          2) Gamze Özçelik

        • 3

          3) Kadir İnanır

        • 4

          4) Erdal Beşikçioğlu

        • 5

          5) Demet Evgar

        • 6

          6) Yılmaz Erdoğan

        • 7

          7) Uraz Kaygılaroğlu

        • 8

          8) Settar Tanrıöğen

        • 9

          9) Ali Burak Ceylan

        • 10

          10) Serkan Keskin

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
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