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        Haberler Bilgi Spor 2024 Euroleague finali Real Madrid- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2024 Euroleague finali Real Madrid- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Euroleague final heyecanına sayılı saatler kaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Panathinaikos ile final four mücadelesine çıktı ve sahadan 73-57 mağlup ayrıldı. Öte yandan Real Madrid- Olympiakos'u 87-76 yenerek final biletini aldı. Peki, 2024 Euroleague finaline sahne olan Real Madrid- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:18
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        • 1

          THY Euroleague'de final heyecanı sürüyor. Ergin Ataman yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Panathinaikos, temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi. Bir diğer final four maçına sahne olan Real Madrid- Olympiakos mücadelesinde ise İspanyol ekibi turu geçen taraf oldu. Peki, milyonlarca basketbolsever tarafından heyecanla beklenen Real Madrid- Panathinaikos maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

        • 2

          REAL MADRİD- PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Real Madrid- Panathinaikos Eurolegue final maçı 26 Mayıs Pazar (bugün) 21.00'de oynanacak.

          Berlin'de oynanacak olan maç S Sport ve EXXEN'den yayınlanacak.

        • 3

          ERGİN ATAMAN ÜÇÜNCÜ KUPASINI İSTİYOR

          Panathinaikos'un Türk koçu Ergin Ataman, kariyerinin üçüncü THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanma peşinde.

          Anadolu Efes'i çalıştırdığı 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında THY Avrupa Ligi'nde zafere ulaşıp, bu kupayı üst üste 2 kez kazanan Ataman, Panathinaikos'la da aynı sevinci yaşamayı hedefliyor.

          Panathinaikos'u Dörtlü Final'e taşıyan Ataman, üç farklı takımla bunu başaran 7 başantrenörden birisi oldu.

        • 4

          Geçmişte Zeljko Obradovic, Bozidar Maljkovic, Dusan Ivkovic, Ettore Messina ve Ioannis Ioannidis bunu başaran başantrenörler olarak anılırken, bu sezon listeye Sarunas Jasikevicius ve Ergin Ataman da eklendi.

          Ataman daha önce bu kulvarda İtalya'nın Siena takımıyla Dörtlü Final'e kalırken, Anadolu Efes'le iki kez şampiuyonluk sevinci yaşadı.

          Ergin Ataman ayrıca, Galatasaray'la 7Days Avrupa Kupası, Beşiktaş'la da FIBA EuroChallenge Kupası şampiyonlukları elde etti.

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