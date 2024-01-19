2023 yılı konut satış istatistikleri
TÜİK, 2023 yılı Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre %17.5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 adet gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre %48.1 azalarak 35 bin 5 oldu. 2023 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2.9 oldu. 2023 yılında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 12 bin 702 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 11 bin 229 konut satışı ile İstanbul, 3 bin 16 konut satışı ile Mersin izledi.
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Giriş: 19.01.2024 - 18:49 Güncelleme: 19.01.2024 - 18:49