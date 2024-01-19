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        Haberler Gündem İnfo Grafik 2023 yılında konut satışları yüzde 17.5 azaldı

        2023 yılı konut satış istatistikleri

        TÜİK, 2023 yılı Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre %17.5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 adet gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre %48.1 azalarak 35 bin 5 oldu. 2023 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2.9 oldu. 2023 yılında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 12 bin 702 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 11 bin 229 konut satışı ile İstanbul, 3 bin 16 konut satışı ile Mersin izledi.

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 19.01.2024 - 18:49 Güncelleme: 19.01.2024 - 18:49
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        #2023 konut satış istatistikleri

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