Türkiye’de Dijital Bağımlılık araştırması
Türk Eğitim-Sen tarafından 17 ilden 680 ilkokul, 896 ortaokul ile 1431 lise öğrencisi olmak üzere toplam 3 bin 7 öğrenci ve 1243 öğretmenlerin görüşüne başvurularak hazırlanan Türkiye'de Dijital Bağımlılık Araştırma Raporu'na göre; dijital teknolojileri, ilkokul ve ortaokul öğrencileri daha çok oyun oynamak ve video izlemek, lise öğrencileri ise sosyal medya ve video izlemek amacıyla kullanıyor
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Giriş: 18.01.2024 - 17:21 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:21