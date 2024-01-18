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        Türkiye’de Dijital Bağımlılık araştırması

        Türk Eğitim-Sen tarafından 17 ilden 680 ilkokul, 896 ortaokul ile 1431 lise öğrencisi olmak üzere toplam 3 bin 7 öğrenci ve 1243 öğretmenlerin görüşüne başvurularak hazırlanan Türkiye'de Dijital Bağımlılık Araştırma Raporu'na göre; dijital teknolojileri, ilkokul ve ortaokul öğrencileri daha çok oyun oynamak ve video izlemek, lise öğrencileri ise sosyal medya ve video izlemek amacıyla kullanıyor

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 18.01.2024 - 17:21 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:21
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        #Dijital bağımlılık

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