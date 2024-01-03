BRICS genişliyor
Suudi devlet televizyonu Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin resmi olarak BRICS ülkeleri topluluğuna katıldığını söyledi. Önceki gün de İran BRICS'e katıldıklarını duyurmuştu. Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. Grup adını, bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu.
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Giriş: 03.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:42