Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan burs başvuruları sonrasında burs ve öğrenim kredisi ücretleri öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merakla beklenilen başvuruların başlamasının ardından adaylar tarafından gözler "2023-2024 GSB KYK bursu ne kadar, zam gelecek mi?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte KYK burs ve kredi ücretleri hakkında güncel bilgiler...