2 haftalık köpeğe 9 yaşındaki ikizler sahip çıktı

"KUCAĞIMIZA ALDIK VE SALLADIK"

Fatımanur Şimşek, "İnek otlatıyorduk. Bir anda ses duymaya başladık. Sonra köpeği gördük ve ağlıyordu. Kucağımıza aldık ve salladık. Ninni söylerken bir anda kucağımızda uyudu. Çok yalnızdı. Onu eğer orada bıraksaydık; ölebilirdi. Hayvanları çok seviyorum" dedi.