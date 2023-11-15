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        Haberler Yaşam 2 haftalık köpeğe 9 yaşındaki ikizler sahip çıktı

        2 haftalık köpeğe 9 yaşındaki ikizler sahip çıktı

        Sivas'ta 9 yaşındaki ikiz kardeşler, inek otlarken buldukları 2 haftalık köpeğe sahip çıktı. 2 kardeş, kucaklarından indirmedikleri köpeği hem besliyor hem de ninni söyleyerek uyutuyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:18
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          Yıldızeli ilçesi Bakırcıoğlu köyünde oturan Mikail-Gülcan Şimşek çiftinin 4 çocuğundan en küçükleri olan ikizler Fatımanur ile Esmanur, arazide ineklerini otlatmaya çıktı.

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          Bu sırada ikiz kardeşler, yerde yavru bir köpek görüp, yanına gitti. İkizler, üşüdüğünü ve karnının aç olduğunu düşündükleri köpeği kucaklarına alarak ninni söyledi.

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          Daha sonra Fatımanur ile Esmanur, annesini göremedikleri köpeği evlerine götürdü. 2 haftalık köpeği sahiplenen 2 kardeş, kucaklarından indirmedikleri yavruyu hem besliyor hem de ninni söyleyerek uyutuyor.

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          "KUCAĞIMIZA ALDIK VE SALLADIK"

          Fatımanur Şimşek, "İnek otlatıyorduk. Bir anda ses duymaya başladık. Sonra köpeği gördük ve ağlıyordu. Kucağımıza aldık ve salladık. Ninni söylerken bir anda kucağımızda uyudu. Çok yalnızdı. Onu eğer orada bıraksaydık; ölebilirdi. Hayvanları çok seviyorum" dedi.

           

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          Esmanur Şimşek ise "Köpeği gördüğümüzde ağlıyordu. Onu kucağımıza aldık. Ninni söyleyince sakinleşti. Evimize getirdik ve burada bakıyoruz" diye konuştu.

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