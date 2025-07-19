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        Haberler Bilgi Gündem 19 Temmuz 2025 Cumartesi bugün son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü ve merkez üsttü neresiydi?

        Ege Denizi'nde deprem! 19 Temmuz 2025 son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de, yer kabuğundaki hareketlilik gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiş durumda. 19 Temmuz 2025 tarihinde de ülkenin çeşitli bölgelerinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldi. Çoğu vatandaş tarafından hissedilmeyen bu sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından eş zamanlı olarak kaydedilerek kamuoyuyla paylaşıldı. Sismik hareketlilik uzmanlarca yakından izlenirken, son depremlere ilişkin veriler gün içinde düzenli olarak güncelleniyor. İşte, 19 Temmuz 2025 tarihli son depremler listesi ve merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 08:12 Güncelleme: 19.07.2025 - 09:31
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        • 1

          Türkiye, deprem kuşağında yer alması sebebiyle zaman zaman yer sarsıntılarıyla gündeme geliyor. 19 Temmuz 2025 tarihinde de ülkenin çeşitli bölgelerinde depremler meydana geldi. Bu depremler, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından eş zamanlı olarak kaydedildi ve kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 19 Temmuz 2025 tarihli güncel son depremler listesi…

        • 2

          EGE DENİZİ SALLANDI

          Ege Denizi'nde saat 02.22'de, 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.99 kilometre altında oldu.

        • 3

          SİVAS'TA DEPREM

          Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem saat 03.35'te kaydedildi.

        • 4

          TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

          Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
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