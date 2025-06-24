Aydın'da olay, Nazilli ilçesi kırsal Beğerli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Damla Gülüş'ten (17) bir süre haber alamayan yakınları genç kızı aramaya başladı.

İPLE ASILI HALDE BULUNDU

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İHA'da yer alan habere göre ev ve çevresinde Gülüş'ü arayan yakınları genç kızı hayvan damında iple asılı halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gülüş'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Gülüş'ün ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, genç kızın anne ve babasının ayrı olduğu ve bir gün önce babasının evine geldiği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Genç kızın cansız bedeni jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.