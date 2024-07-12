15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
15 Temmuz'da kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Temmuz ayı ortalarına gelinmesiyle "15 Temmuz Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı?" sorusu yanıtını arıyor. 15 Temmuz'da kargo bekleyen veya kargo gönderecek olan kişiler konu ile ilgili detayları merak ediyor. İşte ayrıntılar...
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15 Temmuz'da kargo işlemleri olan kişiler "15 Temmuz Pazartesi kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Normal şartlarda haftanın 6 günü hizmet veren kargo şirketleri Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı oluyorlar. Peki, "15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?" İşte merak edilenler...
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15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz resmi tatildir ve bu yıl Pazartesi gününe denk gelecektir.
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15 TEMMUZ'DA BANKA VE KARGOLAR AÇIK MI?
15 Temmuz Pazartesi günü kargolar kapalı olacak.
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Ancak özel kargoların çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle kargo firmasını aramanız gerekebilir.