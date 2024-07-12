15 Temmuz'da kargo işlemleri olan kişiler "15 Temmuz Pazartesi kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Normal şartlarda haftanın 6 günü hizmet veren kargo şirketleri Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı oluyorlar. Peki, "15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?" İşte merak edilenler...