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        Haberler Bilgi Gündem 14 Temmuz 2025 bugün son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü ve merkez üsttü neresiydi?

        14 Temmuz 2025 son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        Türkiye, deprem bölgesinde yer alan bir ülke olarak, deprem gerçeği ile yaşıyor. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremler, çoğu zaman hissedilmese de uzmanlar tarafından dikkatle takip ediliyor. 14 Temmuz 2025 tarihinde de farklı bölgelerde çok sayıda deprem meydana geldi ve bu sarsıntılar, AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin sistemleri tarafından anlık olarak kaydedildi. İşte, 14 Temmuz 2025 gününe ait son depremler listesi ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 08:32 Güncelleme: 14.07.2025 - 00:05
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        • 1

          Türkiye, sismik olarak oldukça aktif bir bölgede yer alması nedeniyle zaman zaman çeşitli büyüklüklerde depremlerle karşı karşıya kalıyor. 14 Temmuz 2025 tarihinde de ülkenin farklı noktalarında küçük ve orta şiddette depremler meydana geldi. Bu depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenip kaydedilerek kamuoyuna duyuruldu. Peki, en son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte, 14 Temmuz 2025 son depremler listesi...

        • 2

          ERZURUM'DA DEPREM

          Erzurum'un Horasan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 12.19'da yerin 7 kilometre altında oldu.

        • 3

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM

          Ege Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 07.43'te meydana gelen deprem yerin 14.05 kilometre altında oldu.

        • 4

          MANİSA SALLANDI

          Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 06.34'te, 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 14.97 kilometre altında yaşandı.

        • 5

          TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

          Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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