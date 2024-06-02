10 yaşındaki Seher akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
Batman'da, piknik yapmak için Batman Çayı'na giden aileden acı haber geldi. 10 yaşındaki Seher Basütçu boğularak yaşamını yitirdi, 14 yaşındaki B.A. ise hastaneye kaldırıldı
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Batman'da aileleriyle piknik yapmak için gittikleri Batman Çayı kenarında suya girdikten sonra akıntıya kapılan 10 yaşındaki Seher Basütçu boğuldu, akrabası B.A. (14) ise hastanede tedaviye alındı.
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Olay, akşam saatlerinde Batman merkeze bağlı Doluca köyü Batman Çayı Doluca Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Aileleriyle birlikte çay kenarında piknik yapan Seher Basütçu ve akrabası B.A., serinlemek için Batman Çayına girdi.
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Çocukların akıntıya kapıldığını gören aileleri suya girerek B.A.’yı kurtarmayı başardı. Ancak Seher Basütçu, akıntıyla birlikte gözden kayboldu.
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İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.A. hastaneye kaldırılırken, Batman İtfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi dalgıçlarının yaptığı çalışmada Seher Basütçu da sudan çıkarıldı.
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Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Seher Basütçu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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B.A.’nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, Seher’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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