Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 yaşındaki Seher akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi | Son dakika haberleri

        10 yaşındaki Seher akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi

        Batman'da, piknik yapmak için Batman Çayı'na giden aileden acı haber geldi. 10 yaşındaki Seher Basütçu boğularak yaşamını yitirdi, 14 yaşındaki B.A. ise hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 22:01 Güncelleme: 02.06.2024 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Batman'da aileleriyle piknik yapmak için gittikleri Batman Çayı kenarında suya girdikten sonra akıntıya kapılan 10 yaşındaki Seher Basütçu boğuldu, akrabası B.A. (14) ise hastanede tedaviye alındı.

        • 2

          Olay, akşam saatlerinde Batman merkeze bağlı Doluca köyü Batman Çayı Doluca Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Aileleriyle birlikte çay kenarında piknik yapan Seher Basütçu ve akrabası B.A., serinlemek için Batman Çayına girdi.

        • 3

          Çocukların akıntıya kapıldığını gören aileleri suya girerek B.A.’yı kurtarmayı başardı. Ancak Seher Basütçu, akıntıyla birlikte gözden kayboldu.

        • 4

          İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.A. hastaneye kaldırılırken, Batman İtfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi dalgıçlarının yaptığı çalışmada Seher Basütçu da sudan çıkarıldı.

        • 5

          Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Seher Basütçu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        • 6

          B.A.’nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, Seher’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Mısır, İsrail'in sınır kapısından çekilmesini istiyor
        Mısır, İsrail'in sınır kapısından çekilmesini istiyor
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Habertürk Anasayfa