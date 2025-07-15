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        Haberler Gündem Güncel Zonguldak'ta 5 maden ocağı kapatıldı | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta ruhsatsız 5 maden ocağı kapatıldı

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağı kapatıldı. Ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:52 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:52
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        Zonguldak'ta 5 maden ocağı kapatıldı
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        Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 5 ocağın çevresinde 40 metre demir ray ve vagon ele geçirildi.

        Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

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