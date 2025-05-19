Ziynet Sali: İyileştim ama hâlâ yorgunluk belirtileri oluyor

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Şarkıcı Ziynet Sali, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda KKTC'de sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sali; "Bugün ne mutlu bize! Atamızın bize armağan ettiği bu özel bayramı kutluyoruz. Kombinimizi de ona göre yaptık. Bu gül, gençliğimizi simgeliyor. Çocukluk ve okul yıllarımda da 23 Nisan ve 19 Mayıs etkinliklerine katılırdım, o zamanlar baş solist bendim" dedi.

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Önceki gün İzmir’deki programı sırasında sahnede baygınlık geçiren Ziynet Sali, sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu. Sali; "Öncelikle herkese sağlık diliyorum. Sahnede tansiyonum düştü. Yaklaşık bir ay önce ağır şekilde domuz gribi geçirdim. İyileştim ama hâlâ yorgunluk belirtileri oluyor. Allah’a şükür, şimdi iyiyim. Ara ara sahnede tekrar böyle bir şey olur mu diye düşününce insan ürküyor. Arayıp soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu hakkında bilgi verdi Haberi Görüntüle

Muhabirlerin, "Bazı hayranlarınız hamile olduğunuzu düşünüp o yüzden bayıldığınızı söylüyor. Ne diyorsunuz?” sorusuna ise esprili bir yanıt verdi: Çok güzelmiş, pozitif yaklaşmışlar. Şu an için bebek yok, bebek özlemi de yok. Çünkü ben hâlâ bebeğim!