Ziynet Sali'den muhteşem 25'inci yıl konseri

Türk pop müziğinin güçlü sesi Ziynet Sali, profesyonel müzik kariyerinin 25'inci yılını, verdiği konserle kutladı.

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Ziynet Sali, 25 yıla sığdırdığı hitlerden oluşan repertuvarıyla, aranjör GÖKO tarafından yeniden düzenlenen parçalarını seslendirdi. Güçlü orkestrası, 12 dansçısı ve etkileyici sahne tasarımıyla gerçek bir müzikal şova imza attı. Aylar süren hazırlık sürecinde, 200 kişilik bir ekip bu özel gece için titizlikle çalıştı.

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3 BİN RENGARENK BALON GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEDİ

Ziynet Sali’ye ekibinin 25'inci yıla özel sürprizi ise gökyüzünü renklendiren 3 bin balon oldu. Bu

renkli jest, geceye duygusal anlar kattı ve seyircilerden büyük alkış aldı. PERADİ ENSEMBLE’DAN SÜRPRİZ PERFORMANS Konserin sürprizlerinden biri de, kadınlardan oluşan 'Peradi Ensemble' grubunun Ziynet Sali ile sahne almasıydı. Sürpriz performans, izleyiciler tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

"BU AKŞAM 25 YILLIK MESLEK HAYATIMIN SEVENLERİME TEŞEKKÜRÜ" Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ziynet Sali, duygularını şu sözlerle ifade etti; "Bu akşam 25 yıllık meslek hayatımın sevenlerime bir teşekkürü. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım." BEN TUTKULU DİVA TARAFINDAYIM

Sahneye ve müziğe tutkuyla bağlı olduğunu vurgulayan şarkıcı, "Ben sahnesine, müziğine tutkuyla bağlı diva tarafındayım. Ama her şeyden önce bir şarkıcıyım, şarkı söylüyorum, şarkı paylaşıyorum. Kompleksli divalar var, tutkulu divalar var." diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. BİLETLER GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENDİ Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde Sali, toplamda 35 şarkı seslendirdi. Yaklaşık 2,5 saat süren konser, duyguların, dansların ve alkışların hiç dinmediği unutulmaz bir geceye dönüştü.