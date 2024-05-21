Ziraat Türkiye Kupası final maçı bileti ne kadar?
Ziraat Türkiye Kupası finali heyecanına artık sayılı saatler kaldı. Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri 17 Mayıs Cuma Günü saat 16.00'da satışa sunuldu. Bu kapsamda maçın bilet fiyatları taraftarlarca araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı bileti ne kadar? İşte, detaylar...
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Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor maçıyla sahibine kavuşuyor. Sezonu kupayla tamamlamak isteyen iki takımın mücadelesi heyecanla bekleniyor. Final mücadelesi bilet fiyatları ise seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte, ZTK final maçı bilet fiyatları ve karşılaşmanın tarihi...
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI BİLET FİYATLARI
Beşiktaş- Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Final 2024 karşılaşmasının biletleri 17 Mayıs Cuma günü satışa sunuldu. Bilet fiyatları ise şöyle;
BEŞİKTAŞ DOĞU TRİBÜN: ₺1.000,00
TRABZONSPOR BATI TRİBÜN : ₺1.000,00
BEŞİKTAŞ KUZEY TRİBÜN : ₺500,00
TRABZONSPOR GÜNEY TRİBÜN : ₺500,00
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BEŞİKTAŞ- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, NEREDE VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş- Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı 24 Mayıs Perşembe günü 20.45'te başlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan maç ATV'den yayınlanacak.