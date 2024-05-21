Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor maçıyla sahibine kavuşuyor. Sezonu kupayla tamamlamak isteyen iki takımın mücadelesi heyecanla bekleniyor. Final mücadelesi bilet fiyatları ise seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte, ZTK final maçı bilet fiyatları ve karşılaşmanın tarihi...