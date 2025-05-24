Ziraat Bankası memur alımı yapıyor! Ziraat Bankası gişe memur alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Ziraat Bankası, 2025 yılı için personel alımı duyurusunu yayınladı. Ziraat Bankası personel alımının sınav ile gerçekleşeceğini ve sınavın ardından bir de mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacağını açıkladı. Devlet bankası personel alımına başvuru yapmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. Peki Ziraat Bankası gişe memur alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?