Ziraat Bankası memur alımı yapıyor! Ziraat Bankası gişe memur alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Ziraat Bankası memur alımı yapacağının müjdesini verdi. Müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, servis görevlisi kadrolarına yapılacak olan alımlarda başvurular İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen resmi başvuru platformu olan ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacak. 20 Müfettiş alımı, 200 uzman yardımcısı, 100 servis görevlisi alınacak. Banka, Türkiye genelindeki farklı şubelerde görevlendirmek üzere personel istihdam edecek. Peki, 2025 Ziraat Bankası gişe memur alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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Ziraat Bankası, 2025 yılı için personel alımı duyurusunu yayınladı. Ziraat Bankası personel alımının sınav ile gerçekleşeceğini ve sınavın ardından bir de mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacağını açıkladı. Devlet bankası personel alımına başvuru yapmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. Peki Ziraat Bankası gişe memur alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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ZİRAAT BANKASI MEMUR ALIMI YAPIYOR!
Ziraat Bankası, 2025 yılı personel alımı süreci kapsamında başvuruları almaya başladı. Banka, farklı pozisyonlarda görev almak isteyen adaylar için yazılı sınav düzenleyecek. Başvurular, 21 Mayıs – 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen resmi başvuru platformu olan ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.
ÖDEME VE BAŞVURU SÜRECİ
Başvurular 21 Mayıs 2025 – 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin
https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinde başvuru oluşturmak suretiyle yapılacaktır.
“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 900 TL ödeyecektir.
Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr
internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektiR.
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ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı sınav, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te, ilan edilen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav, çoktan seçmeli test formatında yapılacak.
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BAŞVURU ŞARTLARI
Ziraat Bankası’nın personel alımında aradığı temel kriterler şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak
Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak
Bankacılık Kanunu'na göre çalışması yasaklı olmamak
Göreve engel sağlık sorunu bulunmamak
Erkek adaylar için askerlik şartını karşılıyor olmak
Ek-1’de belirtilen lisans bölümlerinden mezun veya Ağustos 2025’e kadar mezun olabilecek durumda olmak
Ziraat Katılım Bankası'nın önceki servis görevlisi sınavlarında mülakat aşamasında elenmemiş olmak