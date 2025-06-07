Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
Çanakkale'de, 4 Haziran'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçtan fırlayıp ağır yaralanan 4 yaşındaki Asel Kandemir, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. A.K. isimli çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Çanakkale-İzmir kara yolunda, 3 otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Asel Kandemir (4), kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde hayatını kaybetti.
AYNI YÖNDE GİDİYORLARDI
AA'da yer alan habere göre 4 Haziran'da Çanakkale'den Ezine yönüne giden A.Y. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen A.K. idaresindeki otomobil ve E.E. yönetimindeki otomobille çarpmıştı.
KAZADA 5 KİŞİ YARALANMIŞTI
Kazada, sürücü A.Y. ve beraberindeki M.Y. ile sürücü A.K. ve beraberindeki S.K. ile 4 yaşındaki Asel Kandemir yaralanmıştı.
YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
Kaza sırasında araçtan fırladığı ve ağır yaralandığı belirtilen Asel Kandemir, ÇOMÜ Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
DHA'daki habere göre Kandemir'in ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.
BİR ÇOCUĞUN DURUMU CİDDİ
Yaralılardan A.K. adlı çocuğun da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin kazaya ilişkin başlattığı inceleme sürüyor.