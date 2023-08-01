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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Zimbru - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i! - FB maçı hangi kanalda? - Fenerbahçe Haberleri

        Zimbru - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki ilk maçta sahadan 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler rövanş öncesi tur için avantajlı bir skora elde etti. Peki, Zimbru - Fenerbahçe saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 10:09
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Zimbru maçı saat kaçta hangi kanalda?

        • 2

          Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetecek.

        • 3

          Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçtan Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi tur için avantajlı bir skora elde etti.

        • 4

          Moldova'nın Zimbru takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 256. mücadelesine çıkacak. Geride kalan 255 mücadelede 104 mağlubiyet ve 55 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 331 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

        • 5

          Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı farklı kazanan sarı-lacivertliler, aynı zamanda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetine de imza attı.

        • 6

          İŞTE İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ

          İrfan Can Eğribayat

        • 7

          Ferdi Kadıoğlu

        • 8

          Samet Akaydin

        • 9

          Luan Peres

        • 10

          Jayden Oosterwolde

        • 11

          Miguel Crespo

        • 12

          İsmail Yüksek

        • 13

          İrfan Can Kahveci

        • 14

          Sebastian szymański

        • 15

          Ryan Kent

        • 16

          Michy Batshuayi

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