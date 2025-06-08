Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Zihinsel çöküş sessizce başlıyor: Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?

        Zihinsel çöküş sessizce başlıyor: Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?

        Zihninizin gerçeklikten koptuğu, karar verme yetinizin azaldığı ve basit olaylara bile aşırı tepkiler verdiğiniz bir dünyayı düşünün. Uykusuzluk, bu dünyanın kapısını aralıyor; hem kısa vadeli çöküşlerle hem de uzun vadeli sağlık sorunlarıyla! İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 08:00 Güncelleme: 08.06.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gece vardiyasında çalışanlar, öğrenciler, yeni ebeveynler... Uykusuzluk modern toplumun görünmez salgını haline geliyor. Sadece bireyleri değil, sosyal ilişkileri ve iş hayatını da etkileyen bu durum, ciddi toplumsal sonuçlar doğurabilir.

        UYKUSUZLUK BEYİNDE NELERE YOL AÇAR?

        Uykusuzluk, beynin işleyişini birçok açıdan olumsuz etkiler. Uyku eksikliği; dikkat, hafıza, duygular, karar verme süreçleri ve davranışlar üzerinde ciddi değişimlere neden olabilir.

        1. DİKKAT VE HAFIZA SORUNLARI

        Yeterince uyunmadığında, dikkati yönlendiren beyin bölgeleri ile talamus (bilincin kapısı) daha az aktif hale gelir. Bu da kişinin dikkati toplamakta zorlanmasına neden olur. Ayrıca hipokampusta gözlenen düşük aktivite, yeni bilgilerin hafızaya yerleşmesini engeller. Bu durum, öğrenme süreçlerinin sekteye uğramasına yol açar.

        REKLAM

        2. ZAYIFLAMIŞ SİNİRSEL KOORDİNASYON

        Uykusuzluk, beyin bölgeleri arasındaki iletişimi zayıflatır. Fonksiyonel MRI görüntülemeleri, özellikle dikkat, işitsel, görsel ve motor ağlar arasındaki bağlantıların azaldığını gösteriyor. Sonuç olarak; daha yavaş tepkiler, kısa süreli algı sorunları ve hafıza problemleri yaşanabilir.

        3. ARTIŞ GÖSTEREN HAYAL KURMA DURUMLARI

        Varsayılan mod ağı, genellikle hayal kurarken aktif hale gelir. Uykusuzluk durumunda, kişi gerçeklikten koparak bu moda daha sık geçiş yapar. Bu, dikkat dağınıklığına, görevlerden sapmalara ve hatta halüsinasyonlara neden olabilir. Uzun süreli durumlarda obsesif-kompulsif bozukluk gelişme riski artabilir.

        4. RİSKLİ DAVRANIŞLARDA ARTIŞ

        Uyku eksikliği, ödül sistemini etkileyerek riskli davranışları artırabilir. Adenozin adlı nöromodülatör, dopamin iletisini etkileyerek kişinin davranışlarını değiştirir. Bu durum; madde kullanımı, ani öfke patlamaları, tehlikeli cinsel davranışlar gibi eylemlerle sonuçlanabilir.

        REKLAM

        5. DUYGUSAL DENGESİZLİK

        Uykusuzluk, beynin duyguları yöneten bölgesi olan amigdalanın aşırı tepki vermesine neden olabilir. Bu sırada medial prefrontal korteks ile olan bağlantı zayıflar. Bu durum; ani ruh hâli değişiklikleri, ani kararlar ve yoğun duygusal tepkilerle sonuçlanır. Uykusuzluk, depresyon ve bipolar bozukluk gibi ruhsal sorunları da tetikleyebilir.

        UYKUSUZLUĞA DAHA YATKIN RİSK GRUPLARI

        - Gece vardiyasında çalışanlar

        - Lise ve üniversite öğrencileri

        - Yeni ebeveynler

        - Sık seyahat edenler (jet lag yaşayanlar)

        - Kronik hastalığı olan bireyler

        KRONİK UYKUSUZLUĞUN UZUN VADELİ ETKİLERİ

        1. FİZİKSEL SAĞLIKTA KALICI HASARLAR

        Derin uyku evresi olan NREM uykusu, kalp sağlığını destekler. Ancak uykusuzluk bu evrenin yeterince yaşanmasını engeller. Bunun sonucu olarak; kalp hastalıkları, diyabet ve yüksek tansiyon gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

        2. MENTAL SAĞLIKTA BOZULMA

        Uykusuzluk, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunları tetikleyebilir. Uyku problemleri ve ruhsal bozukluklar arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Uykusuzluk, depresyonu artırabileceği gibi depresyon da uykusuzluğa neden olabilir.

        REKLAM

        UYKUSUZLUKLA BAŞA ÇIKMANIN ETKİLİ YOLLARI

        1. UYKU HİJYENİNE DİKKAT EDİN

        Uyku hijyeni, kaliteli uyku için sürdürülen günlük alışkanlıkları kapsar. Teknolojik aletlerden uzaklaşmak, düzenli bir uyku saati belirlemek ve yatak odasını karanlık, serin ve sessiz tutmak uykuya geçişi kolaylaştırır.

        2. UYKU ÖNCESİ GEVŞEME TEKNİKLERİ

        Progresif kas gevşetme: Kasları sırasıyla gerip bırakmak

        4-7-8 nefes tekniği: 4 saniye nefes al, 7 saniye tut, 8 saniyede ver

        Bu teknikler gevşemeyi artırarak uykuya geçişi hızlandırabilir.

        3. BESLENMEYE DİKKAT EDİN

        - Triptofan içeren besinler: Hindi, ton balığı, süt ürünleri

        - Magnezyum kaynakları: Kuruyemiş, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler

        - B vitamini içeren gıdalar: Kırmızı et, karaciğer, tam tahıllar

        Ayrıca kafeinli içeceklerden uzak durmak ve alkol tüketimini sınırlamak uyku kalitesini artırabilir.

        4. DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

        Günde 20–30 dakikalık egzersiz, özellikle günün erken saatlerinde yapıldığında stresi azaltır ve daha derin uyku sağlar.

        REKLAM

        UYKUSUZLUK TEDAVİSİNDE PROFESYONEL DESTEK

        1. TIBBİ DEĞERLENDİRME

        Bir hekim, yaşam tarzınızı ve şikayetlerinizi analiz ederek size özel bir tedavi planı sunabilir. Gerektiğinde ilaç tedavisi uygulanabilir ancak bu ilaçlar mutlaka doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

        2. BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (CBT)

        Uykusuzluğa yol açan stres, kaygı ve olumsuz düşünceler CBT ile ele alınabilir. Bu terapi yöntemi, ilaçsız şekilde uyku kalitesini artırmak için oldukça etkilidir.

        3. DESTEKLEYİCİ TAKVİYELER

        Melatonin gibi uyku hormonunu takviye eden ürünler faydalı olabilir. Ancak bu tür takviyeler mutlaka bir uzmana danışılarak kullanılmalıdır.

        Uykusuzluk kısa vadede konsantrasyon zorluklarına, uzun vadede ise ciddi fiziksel ve mental sağlık sorunlarına yol açabilir.

        Bu nedenle düzenli, kaliteli uyku alışkanlıkları geliştirmek; hem beynin hem de bedenin sağlığını korumak için kritik öneme sahiptir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk yaralandı
        İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk yaralandı
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Ordu’da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        Ordu’da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
        Pakistan'dan J-35 hamlesi
        Pakistan'dan J-35 hamlesi
        'Bu bayram onların bayramı'
        'Bu bayram onların bayramı'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Habertürk Anasayfa