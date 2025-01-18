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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zeytinburnu’nda özel hastanede şüpheli bebek ölümü | Son dakika haberleri

        Zeytinburnu’nda özel hastanede şüpheli bebek ölümü

        Zeytinburnu'nda yaşayan Feride ve Alaaddin Taşdemir çiftinin 4'üncü çocukları olan Hamza bebek ilçedeki özel bir hastanede dünyaya geldi. Hastanede taburcu işlemleri başladıktan sonra yeniden muayene edilen bebek, ailenin iddiasına göre, 4 saat müdahale odasında kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Bebeklerinin ölümünden şüphelenen Taşdemir ailesi, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 23:04 Güncelleme: 18.01.2025 - 23:04
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        Şüpheli bebek ölümü! "Annesi emziriyordu, sıkıntı yoktu"
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        Zeytinburnu'nda yaşayan Feride Taşdemir ve eşi Alaaddin Taşdemir, 4'üncü çocuklarının doğumu için 16 Ocak'ta ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu. Ailenin iddiasına göre, sezaryen yöntemi ile gerçekleşen doğumun ardından aileye bebeğin sağlık durumunun yerinde olduğu şeklinde bilgi verildi. Doğumdan 1 gün sonra, 17 Ocak günü, ailenin Hamza ismini verdiği bebeğin taburcu işlemlerine başlandı. Ancak bebeğin solunum sıkıntısı yaşadığının fark edilmesi üzerine hastane personeli tarafından müdahale odasına götürüldü. Hamza bebeğe müdahale odasında 4 saat boyunca müdahale edildi. Ailenin iddiasına göre, bu süre içerisinde kendilerine hiçbir bilgi verilmedi.

        Bu sırada hastane yönetimi, bebeği başka bir özel hastaneye sevk etmek istedi. Ancak bebeğin öldüğünü öğrenen diğer hastane, sevki kabul etmedi. Bu gelişme sonrasında Taşdemir ailesine Hamza bebeğin öldüğü söylendi. Bebeklerinin ölümünü şüpheli bulan Taşdemir ailesi, polis merkezine giderek hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

        "ANNESİ EMZİRİYORDU, SIKINTI YOKTU"

        Vefat eden Hamza bebeğin babası Aladdin Taşdemir, “Eşimi ayın 16’sında Zeytinburnu'nda özel bir hastaneye götürdük. Sezaryenle doğum oldu. Doğum olduktan sonra çocuk sapasağlam dünyaya gelmiş, hiç bir rahatsızlığı yoktu. Annesi çocuğu emziriyordu, sıkıntı yoktu. Ayın 17’sinde, 'Sizin çıkışınızı hazırlıyoruz. Taburcu edeceğiz' dendi bize. Eşim de, 'Son anda bir muayene ederseniz iyi olur' demiş. Çıkmadan önce son defa muayene etmelerini istemiş. Alıp, başka odaya götürdüler. Ondan sonra oradan geri vermediler. Bir şey de söylemediler. Hanım içeri girmek istedi, 'Tamam çocuğunuz iyi, bir şey yok' dediler. Orada 3-4 saat kaldı. Orada ne oldu bilmiyorum, ama o hastanede malzeme yetersizliği var. Hastaneye girdiğimizde ısıtıcıları yanmıyordu, 2-3 saat soğukta kaldık. Kalorifer arıza yaptı. 3-4 saat kaldıktan sonra, 'Çocuğunuzu başka hastaneye sevk edeceğiz' dediler. Ambulans geldi. Başka hastaneye sevk edildi. Çocuğun normalde hiçbir şeyi yokken diğer hastaneye sevk edilirken işi bitmişti. Bize ölüm nedeniyle ilgili bir şey söylenmedi. Sonra karakola gidip şikayette bulunduk” ifadelerini kullandı.

        Hamza bebek, 18 Ocak günü otopsi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan işlemlerin ardından bebek ailesi tarafından teslim alındı.

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