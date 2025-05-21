İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Zeytinburnu ilçesinde yapılacak isale hattı çalışması nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Çalışmalar kapsamında ilçedeki 11 mahallede 8 saat sürecek kesinti yaşanacak. Su kesintisinin hangi bölgeleri etkileyeceği ve suların ne zaman geri geleceği merak konusu oldu. Peki, Zeytinburnu’nda su kesintisi ne zaman sona erecek, hangi mahalleler bu durumdan etkilenecek? İşte, merak edilen detaylar…