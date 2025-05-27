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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zeynep Zan'ı katleden Uğur Zan: KADES'e basacak sandım | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!

        Çanakkale'de, boşanma aşamasındaki eşi 25 yaşındaki Zeynep Zan'ın motosikletinin önünü kesip, çıkan tartışmada tabancayla öldüren 34 yaşındaki Uğur Zan'ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Zan'ın ifadesinde, "Zeynep cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES'e (Kadın Destek Uygulaması) basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:16 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:01
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        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
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        Çanakkale'de olay, 16 Mayıs saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın (25) kullandığı motosikletin önünü kesti.

        ZEYNEP'İ BAŞINDAN VURDU

        DHA'daki habere göre burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zan kanlar içinde yerde kaldı.

        OLAY YERİNDE SON NEFESİNİ VERDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI

        Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        "ZEYNEP'İ ARACIMLA TAKİP ETTİM"

        Uğur Zan’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Zan ifadesinde şunları söyledi: "Zeynep ile son bir kez konuşmak istiyordum. Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep'i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep'i aracım ile takip ettim.

        "ZEYNEP TELEFONUNU ÇIKARDI"

        Araç ile Zeynep'in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep'in önüne aracımı durdurdum. Aracımdan inerek, Zeynep'in yanına gittim. Bu esnada Zeynep motorun üzerinde oturuyordu. Bana hitaben 'Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim' dedi. Ben de 'İşlerin benden önemli mi? Seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun? 30 gün uzaklaştırma almışsın' dedim. Zeynep, 'Haberim yok' dedi ve cep telefonunu çıkardı.

        "KADES'E BASACAĞINI SANDIM"

        Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES'e basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep'in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum."

        "POLİSLERE ISLIK ÇALIP, TESLİM OLDUM"

        Olayın şoku ile titremeye başladığını belirten Uğur Zan, ifadesinin devamında, "Araca doğru yöneldim ve silahı araca bırakarak, yürümeye başladım. Bu esnada çevredekiler, 'Kaçıyor' diye bağırmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşıp, bir kaldırıma oturdum. Bir süre sonra yoldan geçen polislere ıslık çalarak, olduğum yeri bildirdim ve teslim oldum" diye konuştu.

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        #Zeynep Zan
        #Son dakika haberler
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