Zeynep Koçak'ın büyük değişimi
Oyuncu Zeynep Koçak büyük değişim geçirdi. Koçak, zaman içinde paylaştığı fotoğraflarla değişimini gözler önüne serdi
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'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile ünlenen Zeynep Koçak, sık sık tarzını değiştiriyor.
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Zeynep Koçak, geçtiğimiz yıllarda saçlarını kıvırcık yaptırıp ve rengini değiştirmişti.
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Sık sık imajında yenilikler yapan oyuncu, 27 Ağustos'ta kutladığı 41'inci yaş gününde adeta bambaşka biri oldu.
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Saçlarını sarıya döndüren Koçak'ın son hali takipçilerinin de dikkatini çekti. Koçak'ı şarkıcıya Güllü'ye benzetenler de oldu.
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Zeynep Koçak, 5 Eylül'de de bu fotoğrafını paylaştı.
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Ünlü oyuncunun eski görüntüsünden fotoğraflar...
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