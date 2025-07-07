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        Haberler Dünya Zelenskiy ve Trump ele aldı: Ukrayna, ABD Büyükelçisi'ni değiştirebilir | Dış Haberler

        Zelenskiy ve Trump ele aldı: Ukrayna, ABD Büyükelçisi'ni değiştirebilir

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ABD Başkanı Trump'ın cuma günü gerçekleştirdikleri telefon konuşmasında ele alınan konulardan birinin Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi'nin değiştirilmesi olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 12:37 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:37
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        Ukrayna, ABD Büyükelçisi'ni değiştirecek mi?
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        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, cuma günü Başkan Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Kiev'in Washington Büyükelçisi Oksana Markarova'nın değiştirilmesi konusunu ele aldı.

        Zelenskiy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Trump'la yaptığı görüşmenin bugüne kadar yaptığı en iyi ve en verimli görüşme olduğunu söylemiş ve iki liderin "diğer bazı önemli konuları" da ele aldıklarını sözlerine eklemişti.

        Zelenskiy, cephedeki gelişmeler ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü hava saldırılarına ilişkin Trump'a bilgi verdiğini aktararak şunları söylemişti:

        "Hava savunma seçenekleri hakkında konuştuk ve hava sahamızın korumasını güçlendirmek için birlikte çalışacağımız konusunda anlaştık."

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