Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy: Trump ile olumlu bir diyaloğumuz var | Dış Haberler

        Zelenskiy: Trump ile olumlu bir diyaloğumuz var

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Patriot hava sistemleri konusunda olumlu bir diyalogları olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 21:50 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trump ile olumlu bir diyaloğumuz var"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan anlaşmaların hayata geçirilmesinden sonra Rusya ile liderler düzeyinde müzakerelerin yapılmasının mümkün olabileceğini söyledi.

        İtalya'nın ev sahipliğinde devam eden Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı kapsamında Roma'da bulunan Zelenskiy düzenlediği basın toplantısında, "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına birçok ülke lideri ve üst düzey yetkilinin katıldığını söyledi.

        Zelenskiy, ülkesine yönelik devam eden Rus saldırıların önlenmesi gibi konuları ele aldıklarını aktardı.

        Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek konusunu da masaya yatırdıklarını kaydeden Zelenskiy, Almanya ile Norveç'in ABD'den ülkesi için toplam 3 adet Patriot hava savunma sistemi satın almaya hazır olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile en son olumlu ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

        "Patriot sistemleri konusunda Başkan Trump ile olumlu bir diyaloğumuz var." diyen Zelenskiy, Trump ile çok yapıcı ve çok olumlu bir sohbetin ardından, yardımların yeniden başlaması için gerekli tüm siyasi sinyalleri almalarının önemli olduğunu, her şeyin Ukrayna'ya zamanında ulaşmasını sağlamak için ekip düzeyinde çalıştıklarını ifade etti.

        Zelenskiy, "Bizim ve müttefiklerimizin istihbaratı, Rusya'nın bu savaşı uzatmaya devam edeceğine dair tüm bilgilere sahip. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin gerçek bir ateşkes sağlamak için tüm fırsatları reddediyor. Gerçek bir barış istemiyor." ifadelerini kullandı.

        Rusya'ya yönelik yaptırımlarla baskının artırılması çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Ukrayna'nın savunması yeterince güçlü olmalı. Rusya'ya yönelik yaptırımlar da gerçekten güçlü olmalı." diye konuştu.

        REKLAM

        Zelenskiy konuşmasında, Rusya'nın gelecek yıl savaş için 300 milyar dolar harcayabileceğini öne sürdü.

        Savaşın sona erdirilmesi için ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında liderler düzeyinde bir görüşmenin yapılması gerektiğini belirten Zelenskiy, bu tür bir toplantıya ev sahipliği yapmak için Türkiye, Avusturya, İsviçre ve Vatikan'dan teklifler aldıklarını dile getirdi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile liderler düzeyinde müzakerelerin yapılması için önce İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamındaki tüm esir takası ve değişimlerin tamamlanması gerektiğini belirterek, "İstanbul'da yapılan ikinci toplantıda üzerinde anlaşmaya varılan takasları tamamlamalıyız. Yakın gelecekte ilgili adımların hayata geçirileceğini düşünüyorum. Ekipler, ancak bundan sonra liderler düzeyindeki toplantının hazırlıklarını görüşebilir." dedi.

        Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un ABD'ye büyükelçi olarak atanması ihtimaline ilişkin ortaya çıkan iddialar hakkında kendisine sorulan bir soruya yanıt olarak şunları kaydetti:

        "Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde temsil edilmesine, yani kilit büyükelçimizin Savunma Bakanı Rüstem Ümerov'un olmasına ilişkin karar verirsem, bu kesinlikle Ukrayna hükümetinde ciddi değişikliklere yol açacaktır ve bu anlaşılabilir bir durumdur."

        Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD'de Büyükelçisi Oksana Markarova'nın kesinlikle değiştirilmesi yönünde karar verildiğini aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş Avusturya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş Avusturya'da 2 golle kazandı!
        Halit Ergül'ün savunmasından başlıklar
        Halit Ergül'ün savunmasından başlıklar
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        İstikamet Yunan Adaları
        İstikamet Yunan Adaları
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa