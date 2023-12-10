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        Haberler Yaşam Zayıflamaya karar verdi ve kendisini baştan yarattı!

        Zayıflamaya karar verdi ve kendisini baştan yarattı!

        Küçüklüğünden beri kilo sorunlarıyla uğraşan Christiana, hareket ederken bile zorlanıyordu. Tüm yaşadığı duygusal çöküş onu yeni kararlar almaya itti ve en sonunda hayatını baştan değiştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 14:12 Güncelleme: 10.12.2023 - 14:12
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        • 1

          Christiana, kötü bir çocukluk geçirmişti; ebeveynleri daima kavga ediyordu ve evdeki huzursuzluk daimiydi. Üç çocuk, yetişkinliğe kadar ciddi bir duygusal baskı ile boğuştu. Genç kadın, "Belki de yemeğe bağımlı olmamın sebebi budur" diyor.

        • 2

          Genç kadın küçüklüğünde de yaşıtlarına göre kiloluydu. Büyüdükçe kilosu da onunla beraber büyüdü. Evlendikten sonra işler daha kötüleşti ve en sonunda hareket etmek onun için çok zor hale geldi; kocası Zach ve annesi Christiana'nın her türlü bakımını yapıyordu.

        • 3

          Kilosu 307'ye ulaştığında genç kadın neredeyse kendisini çaresiz hissediyordu ancak bu kötü ruh halini, kendisini yeni birine dönüştürmek için kullandı ve kilo vermek için ameliyat olmaya karar verdi.

        • 4

          Ameliyat ve uzun süren diyetlerden sonra Christiana istediği görüntüye kavuştu. Verdiği onlarca kilo sonrasında bile kendisini eskisi gibi büyük hissettiğini ve hâlâ son derece öz güvensiz olduğunu düşünüyordu.

        • 5

          Yaşadığı radikal değişime inanamadığını söylese de 'bedeninden nefret ettiğini' söylüyordu. Ancak hayatındaki tek radikal değişim kilosu üzerine olmadı ayrıca boşandı ve yeni biriyle tanıştı.

          Öte yandan, ciddi bir kilo kaybı beraberinde estetiksel problemler de getirdi; Christiana gevşeyen cildinin ağırlığını yaşıyordu. Bu zorluğu da aşmaya karar verirdi ve önce kollarından ameliyat oldu.

        • 6

          Ancak vücuduna olan olumsuz bakış açısı hâlâ onu zorluyordu; bu kez de günlük kalori miktarının çok daha azını tüketmeye başladı çünkü kendisine göre aynaya baktığında eskisi gibi gözüküyordu.

          Ancak bu onu yine yıldırmadı ve olumsuz algılarını yenmek ve duygusal problemlerinin üstüesinden gelmek için spor yapmaya başladı.

        • 7

          Bu olumlu süreci doğru ve yeterli bir beslenme düzeni izledi. Daha önce normal porsiyonlar olmasına rağmen bunları tüketmekten korkuyordu. Ancak zamanla bunu aştı ve hayatını korkularından arınmış ve normal bir şekilde yaşamaya başladı. Şimdi ise hedefi vücudundaki gereksiz deriden kurtulmak.

          Kaynak: TLC America, My 600-lb Life programı

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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