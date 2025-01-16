İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİ 2025: TAKSİ AÇILIŞ VE İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zam sonrası taksi açılış ve indi bindi ücretleri de artış yaşadı.

Buna göre, taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42 liraya yükseldi. İndi bindi olarak bilinen kısa mesafe ücreti ise 100 liradan 135 liraya çıktı.