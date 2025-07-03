Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2025 Temmuz zamlı memur maaşları ayın kaçında hesaba yatacak?
Memur maaş zam oranı belli oldu. 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla memur ve emekli memur maaş zam oranı yüzde 15,57 olarak açıklandı. Milyonlarca vatandaş Temmuz maaşlarını zamlı bir şekilde alacak. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, Temmuz zamlı memur maaşlarının ödeneceği tarih...
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Memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayı maaşlarını zamlı haliyle alacak. Peki, zamlı memur maaşları hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte, 2025 Temmuz zamlı memur maaşlarının ödeneceği gün...
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TÜİK 2025 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu.
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2025 TEMMUZ MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.
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2025 TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞI KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?
Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük memur maaşı, 43 bin 698 TL'den, 50 bin 502 TL'ye yükseldi. En düşük emekli memur maaşı, 19 bin 616 TL'den, 22 bin 670 TL'ye yükseldi.
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2025 TEMMUZ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı memur maaşları 15 Temmuz tarihinde hesaplara yatacak.