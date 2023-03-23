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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ödeme tarihleri Mart 2023: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak?

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 2023: Zamlı maaşlar ne zaman yatırılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında zamlı emekli maaşlarının ödeme tarihi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 2 bin TL artırıyoruz" ifadeleri ile en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih ise merak ediliyor. İşte 2023 zamlı emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarih...

Giriş: 23.03.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini geçtiğimiz akşam açıkladı. Açıklama sonrasında zamlı emeklli maaşlarının yatırılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

  • "EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA OLACAK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. En düşük emeklli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar.

    "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

  • EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

    Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti:

    "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."

  • Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti.

    Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.

  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Zamlı emekli maaşlarının bayram haftasında yatırılması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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