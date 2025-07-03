TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 6 aylık enflasyon belli oldu. Böylece yılın ikinci yarısında geçerli olacak memur ve emekli maaşı zam oranı netleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,67 olurken, memur maaş zammı yüzde 15,57 olarak hesaplandı. Akabinde ise milyonlarca emekli, zamlı maaşların yatırılacağı tarihleri araştırmaya başladı. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 2025 Temmuz 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme takvimi…