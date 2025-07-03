Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2025 Temmuz 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme takvimi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 oranında zam almaya hak kazandı. Temmuz zammı sonrası milyonlarca vatandaş tahsis numarasına göre maaş ödeme günlerini araştırmaya başladı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 2025 Temmuz 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...
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TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 6 aylık enflasyon belli oldu. Böylece yılın ikinci yarısında geçerli olacak memur ve emekli maaşı zam oranı netleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,67 olurken, memur maaş zammı yüzde 15,57 olarak hesaplandı. Akabinde ise milyonlarca emekli, zamlı maaşların yatırılacağı tarihleri araştırmaya başladı. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 2025 Temmuz 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme takvimi…
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6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
2025 Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, haziranda enflasyon aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 oldu.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu.
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MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NETLEŞTİ
Böylece emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.
Son 6 aylık TÜFE oranlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 16,67 oranında zam yapılacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 15,57 oranında artacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı aylığının 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.
Güler açıklamasında "14.469 TL en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileri açısından yüzde 16.67, SSK Bağ-Kur TÜFE artış oranını dikkate alarak 16.881 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı maaşlar, 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Yani emekliler temmuzda zamlı maaş alacak.
Temmuz ayı emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu. Emeklilerin zamlı aylık ödemeleri statülerine göre farklı tarihlerde yapılacak.
SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklileri ise temmuz ayı maaşlarını zamsız olarak aldı. Memur emeklileri için oluşacak maaş farkının ödeneceği tarihin daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.
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4A-SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.
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4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.
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4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
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Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
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Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.