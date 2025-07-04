TÜİK'in Haziran enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı ve memur maaş katsayısı belli oldu. Bu kapsamda Temmuz ayından itibaren başta dul ve yetim maaşı olmak üzere diğer sosyal yardımlar da bu oranda artacak. Peki, 2025 Temmuz zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Eşinden ve anne babasından maaş alanların aylıkları kaç lira oldu? İşte, zamlı maaş oranları...